Başoğlu’nun beraatine itiraz: İstinafın ‘cinsel suçlar’ dairesi davayı inceliyor

Bodrum’da bir teknedeyken görüntülenen Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu’na verilen beraat kararı istinafta değerlendirmeye alındı.

Bodrum başsavcılığı, ikili hakkında ‘hayasızca hareketler’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Savcılık, ilgili haberlere de yayın yasağı getirmişti. Başoğlu ve yeğeni, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Dava sonucunda ikiliye beraat çıkmıştı.

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Beraat tehlikede

Milliyet’ten Musa Kesler’in haberine göre Bodrum Cumhuriyet Savcısı Fatma Atasoy, 9 Mart’taki beraat kararına ‘usule ve yasaya aykırı’ olduğu gerekçesiyle itiraz etti.

İtiraz sonrası dosya istinaf mahkemesi olan İzmir Bölge Adliye Mahkemeleri’ne gönderildi

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Dava dosyası, cinsel suçlara bakan 15’inci Ceza Dairesi tarafından değerlendirilecek. Daire, ya beraati onayacak ya da bozma talebi kabul edilerek sanıklara ceza isteyecek.

Ayrıca eksiklik görülürse yeniden yargılama da yapılabilir.