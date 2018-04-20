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Yaramazlara biraz batar!

Başoğlu’nun beraatine itiraz: İstinafın ‘cinsel suçlar’ dairesi davayı inceliyor

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Bodrum’da bir teknedeyken görüntülenen Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu’na verilen beraat kararı istinafta değerlendirmeye alındı.

Başoğlu (sağda) ve tek celsede boşandığı eşi Hande Bermek. (Fotoğraf: DHA)

Bodrum başsavcılığı, ikili hakkında ‘hayasızca hareketler’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Savcılık, ilgili haberlere de yayın yasağı getirmişti. Başoğlu ve yeğeni, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Dava sonucunda ikiliye beraat çıkmıştı.

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Beraat tehlikede

Milliyet’ten Musa Kesler’in haberine göre Bodrum Cumhuriyet Savcısı Fatma Atasoy, 9 Mart’taki beraat kararına ‘usule ve yasaya aykırı’ olduğu gerekçesiyle itiraz etti.

İtiraz sonrası dosya istinaf mahkemesi olan İzmir Bölge Adliye Mahkemeleri’ne gönderildi

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Dava dosyası, cinsel suçlara bakan 15’inci Ceza Dairesi tarafından değerlendirilecek. Daire, ya beraati onayacak ya da bozma talebi kabul edilerek sanıklara ceza isteyecek.

Ayrıca eksiklik görülürse yeniden yargılama da yapılabilir.

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