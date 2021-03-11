‘Müjde’ verilmişti: Yerli aşı geliştiren firma insan deneyi için onay bekliyormuş

İki farklı yerli Covid-19 aşısı projesi için çalışan Koçak Farma şirketinin CEO’su Dr. Hakan Koçak, insan deneylerinin henüz başlamadığını, devletten onay beklendiğini söyledi.

Koca; Erdoğan’ı görüntülü arayarak ‘müjde’yi vermişti. (Fotoğraf: AA)

Bir yandan kendi aşısını geliştiren şirket, Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen ve şu anda ikinci faz aşamasında olan aşı için de üretim anlaşması yapmıştı.

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Dünya’dan Yasemin Salih’e konuşan Dr. Koçak, geçen eylül ayında hayvan deneylerinin tamamlandığını ifade etti.

Koçak “Şu anda insan deneyleri için devletten onay bekliyoruz. Kendi aşı projemiz için bekliyoruz. Biz Erciyes’in aşısına odaklandık” dedi.

Koca yerinde incelemişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bahar aylarında kendi aşımızı uygulayabilecek aşamaya gelmiş olacağız” dediği aşı çalışmalarında aksama ortaya çıkmış, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uygulama için sonbahar aylarını işaret etmişti.

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Koçak Farma CEO’sunun ‘insan deneyi’ açıklaması, Koca’nın daha önce verdiği bilgilerle de ters düşüyor. Sağlık bakanı, geçen ekim ayında şirketin laboratuvarlarını yerinde incelemiş, burada cep telefonundan görüntülü aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, yerli aşıda insan deneylerine geçildiğini ‘müjdelemişti’.