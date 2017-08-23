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Başladı: AKP ilçe başkanı istifa etti

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP kadrolarında ‘metal yorgunluğu’ndan dem vurup geniş çaplı bir değişikliğin sinyalini vermesinin ardından teşkilattan ilk istifa haberi geldi.

AKP Mardin Artuklu İlçe Başkanı Olcay Sekizkardeş genel merkezin talebi üzerine görevi bıraktı.

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Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Sekizkardeş, yazılı açıklamasında, görevi 2014 yılından beri  yürüttüğünü belirterek şunları kaydetti: “Tarafıma Genel Merkezimizce yapılan tebliğ gereğince istifa etmiş bulunmaktayım. Bu kutlu davanın küçük zerresi olarak, mazlumların tek umudu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda her zaman bu davaya hizmet etmeye devam edeceğim. Makamlar için değil, gelecek nesillerimize büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için her zaman ömrümüzü ve zamanımızı vakfedeceğiz. Davamızda görev değişikliği olsa da, gönlümüzde 14 asırlık dava aşkımız son nefesime kadar devam edecektir.”

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