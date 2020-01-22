Baskında polisten kaçmaya çalışan kumarbaz balkonda mahsur kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul için “Faydalarını anlatsam, saatlerce anlatırım” demesiyle ilgili olarak, “Her gün bir başka bakan, ‘kanal uzmanı’ oluyor ama biz, bu işe gerçekten eğiliyoruz” dedi. İmamoğlu, taksi plakalarını ilişkin çalışma yapacaklarını da belirtti.