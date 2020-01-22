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Yaramazlara biraz batar!

Baskında polisten kaçmaya çalışan kumarbaz balkonda mahsur kaldı

Antalya’da bir mekana yapılan kumar baskınında panikleyen Y.K., ikinci kattan birinci kata atladığı balkonda mahsur kaldı. Y.K.’ya kumar oynamaktan para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

Antalya‘da Ahlak Büro Amirliği görevlilerince dün gece saatlerinde Kepez ilçesinde kumar oynatılan bir mekana baskın yapıldı.

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Tombala oynarken baskına uğrayan kumarbazlardan Y.K., ikinci kattan birinci katın balkonuna atladı. Burada mahsur kalan şahıs olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırdı.

Kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 12 bin 250 lira ceza kesildi.

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