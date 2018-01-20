‘Baskın seçim’in sonucu: Galatasaray’ın 37’nci başkanı Mustafa Cengiz oldu

Galatasaray Spor Kulübü’nün 37. Başkanı Mustafa Cengiz oldu.

Galatasaray Lisesi’nde yapılan ve Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz’in başkan adayı olduğu kongrede saat 15.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlanırken, 7 bin 688 üyenin oy hakkına sahip olduğu seçimde 3416 üye oy kullandı. 18 sandığa atılan oylar tek tek sayılarak tasnif edildi ve oy sayımı tamamlandı.

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Sayıma göre 1623 oya karşı 1703 oyla Mustafa Cengiz Galatasaray’ın 37’nci Başkanı oldu.

Cengiz’in ilk sözleri ise şöyle oldu: “Galatasaray camiası her şeyin en güzelini hak ediyor. Her şeyin hayırlısı. Bu bir hizmet yarışı, çok samimi söylüyorum. Sadece hizmet arzum beni buraya getirdi. Siz neyseniz ben de oyum. Sanırım ilk defa başkanın girdiği bir seçimde diğer aday kazandı. İlk defa 5 sandık sonra geriden gelen bir aday seçimi kazandı. Bir çığır açtınız. Teşekkür ederim.”

Eski başkan Dursun Özbek’in aldığı erken seçim kararı camiada ‘baskın seçim’ diye eleştiriliyordu.