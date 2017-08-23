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‘Baskın seçim’e karşı: Akşener yeni partiyi 15 Ekim’den önce kurmak istiyor

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Eski MHP’li Meral Akşener yeni partinin ‘15 Ekim’den önce’ kurulmasını istiyor.

Fotoğraf: DHA

‘Milli merkez’ çizgide, ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacağı açıklanan yeni partinin ekim sonu ya da  kasım başında kurulması bekleniyordu.

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Son olarak MHP’li eski vekil Koray Aydın da yeni partide yer alacağını ilan etmişti.

Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’ın haberine göre Aydın’ın partiye katılma kararında Aydın’ın MHP’de siyaset yapma olanağının kalmaması ve Akşener’in ‘sultan’ sıfatıyla kürsüye çağırdığı Aydın’ın eşi Gönül Aydın’ın da etkili olduğu ortaya çıktı.

29 Ekim olarak açıklanan partinin kuruluş tarihinin daha öne çekileceği de kulislere yansıdı. Akşener’in “En geç 15 Ekim’den önceye yetiştirelim” talimatının ardından ekimin ilk haftası üzerinde durulduğu öne sürüldü.

Bunun nedeni olarak, olası bir ‘baskın seçim’e çabuk hazırlanabilmek için örgütlenmeyi tamamlama ve destekçilerin “Artık partiyi kurun” baskısı gösteriliyor.

Genel merkez binası tutulan partinin ismi henüz net değil.

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