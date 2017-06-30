Baskın Oran: Soylu, bu olaylar bakanlığı sırasında cereyan ettiğinden mi alınganlık yaptı?

Twitter kullanmadığım için dolaylı haberim oldu. Süleyman Soylu diye biri bi tvit atmış: “Kendisini ilim adamı diye pazarlamış yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulunuyorum.”

Bir bakanın böyle bir düzey tutturabileceğini düşünemediğim için önce sandım ki adı Süleyman soyadı da Soylu olan biridir. Fakat arkadaşlar ismin yanında mavi tık olduğu için hesabın resmî olduğunu, DP genel başkanlığını bırakıp AKP’ye geçen Soylu’ya ait bulunduğunu söylediler. Şaştım kaldım.

Sonra düşünmeye başladım. Saldırdığı yazım (geçen haftaki), medya haberleri derlemesinden ibaretti. Kendimden hiçbir şey eklememiştim. O kadar ki, hani intihalden dem vursalar tutturacaklar! Üstelik hepsi de doğru haber, aksi halde bunları yazanların tepesine ânında binerlerdi ki bunların hiçbiri hakkında soruşturma bile açılmadı.

Acaba Soylu, bu olaylar kendisinin bakanlığı sırasında cereyan ettiğinden mi alınganlık yapmıştı? Yani, “Yağmur geliyor dedin, bana Ördek Hayri diyorsun” cinsinden bir durum?

Baskın Oran’ın yazısı