Bask’ın bağımsızlığı için mücadele eden ETA, 8 Nisan’da ‘topyekun’ silah bırakıyor

İspanya ve Fransa’da Bask bölgesinin özgürlüğü için uzun yıllar silahlı mücadele yürüten Bask Yurdu ve Özgürlük (ETA) tamamen silahsızlanacağını duyurdu.

Reuters’in Fransız Le Monde gazetesine dayandırdığı habere göre ETA, 8 Nisan’a kadar bütün silahlarını teslim edecek.

2011 yılında silahlı mücadeleyi bıraktığını duyuran örgütün kararını ekoloji aktivisti Txetx Etcheverry duyurdu. Aynı zamanda Bask bölgesinin bağımsızlığını da destekleyen Etcheverry şunları söyledi: “ETA silahsızlanma ve bütün cephanelerin teslimi için bize sorumluluk verdi. 8 Nisan akşamına kadar elindeki bütün silahları teslim edecek.”

İspanya içişleri bakanlığı yorum yapmaktan kaçındı.

Diktatör Franscisco Franco döneminde 1950’lerin sonunda kurulan ETA, bombalı eylemler ve suikastlarla şu ana kadar 800’den fazla kişinin ölümünden sorumlu tutuluyordu.

Son yıllarda aralarında liderlerinin de bulunduğu yüzlerce üyesi tutuklanan ETA’nın birçok cephaneliği polis tarafından ortaya çıkartılmıştı.