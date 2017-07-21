Baskılar sonuç verdi: Yıldız Teknik’in Yıldız yerleşkesinde eğitime devam

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RIFAT DOĞAN

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Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (YTÜ) Beşiktaş (Yıldız) yerleşkesinin taşınmasıyla ilgili uzun süredir devam eden tartışmaya ilişkin üniversiteden açıklama geldi. Açıklamada makine, gemi ve denizcilik ve mimarlık fakültelerinde eğitime devam edileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yıldız Sarayı’nın cumhurbaşkanlığı külliyesi olacağını açıklamasının ardından YTÜ’ye bağlı Yıldız Kampüsü’nün taşınacağı iddiası uzun süre tartışılmıştı. Öğrenciler Yıldız Savunması adıyla bir grup kurarak kampüsün taşınmasına karşı forum düzenlemiş ve eylem yapmıştı.

YTÜ: Kampüs taşınmıyor

Bir ara gündemden düşen ancak bu yılın başında tekrar gündeme gelen iddiayla ilgili sessizliğini koruyan YTÜ yönetiminden dün kısa bir açıklama geldi.

Taşınmayla ilgili haberlerin asılsız olduğunu belirten YTÜ yönetimi, üç fakültede aynı şekilde Yıldız yerleşkesinde eğitime devam edileceğini kaydetti.

YTÜ’nün sosyal medya hesaplarından yapılan kısa açıklama şöyle: “Üniversitemizin Beşiktaş (Yıldız) Kampüsünde bulunan, Makine Fakültesi, Gemi ve Denizcilik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi için, sosyal medyada yer alan taşınma ile ilgili haberlerin asılsız olduğunu, üç fakültemizin eğitimlerine aynı şekilde Beşiktaş (Yıldız) Kampüsünde devam edeceklerini bildirir; Üniversitemizin resmi açıklamaları dışındaki haberlere itibar edilmemesi; bilgi için resmi internet sayfamızın ve sosyal medya hesaplarımızın takip edilmesi gerektiğini tüm kamuoyuna saygıyla sunarız.”

2020’ye kadar eğitime devam edilecek

Yıldız Savunması üyesi Ekincan Alıcı, başvuru yapmalarına rağmen herhangi bir açıklama yapmayan yönetiminin bu açıklamasını ‘sevindirici’ bulurken, “Durumu anlatırken asılsız haberler ibaresi sanki böyle bir gündem hiç olmamış, kampüsün yaklaşık yüzde 30’u şuan itibariyle devir edilmemiş ve sanki bunların hepsi uydurmaymış gibi bir anlama geliyor” dedi.

Alıcı ellerindeki bilgiye göre Yıldız Kampüsü’nün 2020’ye kadar eğitime kesinlikle devam edeceğini belirtirken, tereddütlerini şöyle anlattı: “Kafamızdaki asıl soru binalarında eğitime devam edilse de kampüsün bir üniversiteye yakışır şekilde kültürel anlamda kullanılıp kullanılamayacağı. Örneğin kaç etkinlik külliye-saray güvenliği bahane gösterilerek engellenecek, hep birlikte göreceğiz.”