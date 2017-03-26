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Baskılar sonuç verdi: Galatasaray, Hakan Şükür ve Arif Erdem’i üyelikten ihraç etti

 

Galatasaray, sekiz yıldır aidat ödemedikleri gerekçesiyle eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’i üyelikten ihraç etti.

Fotoğraf: DHA

Kulübün dün gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında ‘FETÖ’ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle Şükür ve Erdem’in ihraç edilmesi reddedilmişti.

Karar nedeniyle Galatasaray yönetimi hedef haline gelmiş, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, genel kurulda oy çokluğuyla alınan karara ilişkin ‘ivedilikle düzeltme’ istemişti.

Bunun üzerine Galatasaray yönetimi bugün acil olarak toplandı.

İkilinin ihracına gerekçe olarak sekiz yıldır aidat ödememeleri gösterilirken, yönetim iki eski futbolcu dahil 2 bin 750 kişiyi üyelikten ihraç etti.

TT Arena’da toplanan yönetimin, tüzükte yer alan ‘Ödeme yükümlülüğünün 6 (altı) yıl üst üste özür belirtmeksizin yerine getirilememesi halinde üyelik sona erer’ maddesine dayanarak iki isim hakkında ihraç kararı alabileceği öne sürülmüştü.

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