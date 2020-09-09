Basketbolda sezonun ilk yarısı seyircisiz oynanacak

‘Corona’ salgını nedeniyle futboldan sonra Türkiye Basketbol Süper Ligi 2020-21 sezonunun ilk yarısındaki maçların da seyircisiz oynanması kararlaştırıldı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Covid-19’un tüm alanlarda olduğu gibi sporu da etkilediğini dile getirerek, “Biz de Sağlık Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerde, sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanmasının daha uygun ve sağlıklı olacağına karar verdik. Bunu kulüplerimize de bildirdik” dedi.

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Basketbolda seyircinin önemine değinen Türkoğlu, şöyle devam etti: “Bu elbette kolay bir süreç olmayacak. Sporculuk hayatımızda hep dolu tribünler önünde performans sergiledik. Şimdi boş tribünlere oynamak zor olacaktır. Ancak öncelliğimiz hep insan sağlığı. Özellikle ülkemizde artan vaka sayılarından dolayı ilk amacımız, performans gösterecek sporcularımız, antrenörlerimiz ve salonda bulunan arkadaşlarımızın güvenliğini sağlayabilmek. Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun verdiği talimata göre de inşallah ligin ikinci yarısından itibaren seyirci almaya başlayabiliriz.”