Basketbolda ligler tescil edildi: Şampiyon ilan edilmedi; düşme kaldırıldı

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, liglerin tescil edildiğini açıkladı. Şampiyon ilan edilmedi, düşme kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Federasyonun, salgın nedeniyle ara verilen liglerin akıbetini belirlemek için düzenlenen yönetim kurulunun toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Türkoğlu, erkeklerde 16 takımın 13’ünün, kadınlarda ise 13 takımın 11’inin oynamama yönünde talep iletttiğini söyledi.

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Türkoğlu, herkesin sağlığı için 2019-2020 sezonunu oynanmamış sayma kararı aldıklarının başka deyişle iptal ettiklerinin altını çizerek, “Umarım önümüzdeki süreçte sağlıklı günlerde liglerimizi oynatabiliriz” ifadelerini kullandı. Türkoğlu şöyle devam etti:

“Liglerin sıralaması ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları mevzuata göre belirlenecek ve önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Gelecek sezonun lig yapıları, kulüp mali denetim ve lisans talimatı da dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulacaktır.”

Alınan karar, 2020-2021 sezonunun, bu sezonki takımlarla oynanacağı anlamına geliyor.

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Voleybol ligleri de tescil edildi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) da aynı kararı aldı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Vestel Venus Sultanlar Ligi’ni ve AXA Sigorta Efeler Ligi’ni tescil ettiklerini ve liglerde şampiyon ilan etmediklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Üstündağ, şu ifadeleri kullandı;

“Kulüplerle yaptığımız düzenli görüşmelerin ardından bugün Yönetim Kurulumuz ile yaptığımız toplantıda alınan kararlar neticesinde; Vestel Venus Sultanlar Ligi’ni ve AXA Sigorta Efeler Ligi’ni bu şekilde tescil ederek liglerimizde şampiyon ilan etmiyoruz.

Küme düşme olmayacak ve önümüzdeki sezon liglerimizi 16’şar takımla oynayacağız. 2020-2021 sezonununda liglerimizi biraz daha erken başlatarak Eylül ayı gibi yeni sezonu başlatmayı planlıyoruz.”