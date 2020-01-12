Basketbolcu James Harden, 20 bin sayı barajını geçti

Amerikan basketbol ligi NBA’de Houston Rockets forması giyen James Harden, 20 bin sayı barajını aşarak tarihe geçti.

Harden (sağda), dünkü maçta da etkileyici bir performans sergiledi. (Fotoğraf: Reuters)

Houston Rockets ile Minnesota Timberwolves, dün akşam Teksas’taki Toyota Center’da karşılaştı. Maç, 139-109’la Houston Rockets’ın üstünlüğüyle sona erdi.

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James Harden, 32 sayı kaydederek maçın en skorer ismi oldu. Harden, 23 ribaunt ve sekiz asistle oynadı.

30 yaşındaki Harden maçtaki performansıyla 10 yıllık NBA kariyerinde 20 bin 22’nci sayısına ulaşırken, ‘NBA’in en skorer oyuncuları’ listesinde de 45’inci sırada kendisine yer buldu.

Listenin ilk sırasında 38 bin 387 sayıyla Kerim Abdül Cabbar bulunuyor. Cabbar’ı 36 bin 928’le Karl Malone, 33 bin 643’le de Kobe Bryant izliyor.

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İstatiğe göre Harden, bu sezon maç başı sayı ortalamasında 37.7 sayıyla listenin ilk sırasında.