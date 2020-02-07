Basketbolcu Erdeniz’e ‘cinsel saldırı’dan iki yıl hapis cezası

İstanbul’un Bebek ilçesinde bulunan bir barda üç yıl önce Deniz B. isimli kadına yönelik ‘cinsel taciz‘ suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı. Erdeniz yeniden yapılan yargılamada, ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Instagram

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, basketbolcu sanık Caner Erdeniz ve müşteki kadın Deniz B. katılmadı. Tarafları avukatları temsil ederken Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz duruşmada hazır bulundu.

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‘Cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz’

Duruşmada, müşteki Deniz B.’nin avukatı şunları söyledi: “Sanığın eyleminde dokunma şartının gerçekleşmiş olması nedeniyle cezalandırılması gerekmektedir. Burada da tartışılması gereken eylemin ani ve tek harketle olup olmadığı, sarkıntılık düzeyinde kalıp kalmadığı hususudur. Sanığın olay tarihinde müştekiye sarılması, birden fazla kez dokunması ve öpmesi birlikte dikkate alındığında ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz.”



Katılan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise, bir önceki yargılamada hükmün ‘cinsel taciz‘ suçundan kurulmadığını belirterek sanığın eyleminde devamlılık unsurunun bulunmasına dikkat çekti.

Avukat Boz sanığın, ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Beraatini talep etti

Erdeniz’in avukatı ise son sözünde, “Sanığın beraatini talep ediyoruz. Mahkeme aksi düşüncede ise lehine olan tüm uygulamaların dikkate alınarak karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

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Hükmün açıklanması geri bırakıldı

Mahkeme hakimi, aradan sonra kararını açıklayarak sanık basketbolcu Erdeniz’i ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve Erdeniz’in beş yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.