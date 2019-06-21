Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde play-off final serisinin yedinci ve son maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Fenerbahçe Beko’yu 89-74 mağlup ederek on yıllık aranın ardından şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko mücadelesinden. Fotoğraf: DHA

Anadolu Efes böylece Türkiye liglerinde ondördüncü kez şampiyon oldu.

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Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya Anadolu Efes; Larkin, Micic, Simon, Moerman ve Dunston beşiyle başladı. Fenerbahçe Beko ise parkeye; Sloukas, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Kalinic ve Melli beşiyle çıktı.

Karşılaşmanın ilk sayıları, Melli’nin serbest atış çizgisinden bulduğu 2/2 isabet ile geldi. Anadolu Efes, ilk beş dakikalık bölümü Larkin’in 7 sayılık performansıyla 11-8 üstün geçti. Periyodun kalan bölümünde hücumda istediği pozisyonları bulan Fenerbahçe Beko, Larkin’in 13 sayılık performansına rağmen çeyreği 23-21 önde kapattı.

İkinci periyot, Guduric’in üç sayılık isabeti ile başladı. Hücumda vites yükselten Anadolu Efes, onbeşinci dakikayı 35-31 önde geçmeyi başardı. Anadolu Efes, Micic ve Larkin’in iyi oyunuyla hücumda sayılar üretmeye devam etti. Ev sahibi ekip, ilk periyotta Dunston’ın üç faulü bulması nedeniyle ikinci periyotta yıldız oyuncudan yararlanamamasına rağmen soyunma odasına 7 sayı farkla 44-37 önde gitti.

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Üçüncü periyot, Sertaç Şanlı’nın basketiyle başladı. Sertaç ve Larkin’in sayılarıyla hücumda ritim bulan Anadolu Efes, 21’inci dakikada farkı 10’a yükseltti: 51-41. İki takımın karşılıklı basketleriyle devam eden bölümün ardından, 26’ncı dakikadaki TV molasına Efes 60-51 üstün girdi. Periyodun sonuna kadar hücumdaki etkili oyununu sürdüren Efes, maçın final bölümüne 11 sayı farkla önde gitti: 69-58.

Final periyodunun ilk basketi, Moerman’ın üçlüğü ile geldi. Fenerbahçe Beko, boş atışlardan istediği sayıları üretemezken, Efes hücumdaki verimliliğini sürdürdü ve otuzüçüncü dakikayı 14 sayı farkla üstün geçti: 74-60. Mücadelenin kalan bölümünde Fenerbahçe Beko farkı kapatmayı başaramadı ve Anadolu Efes 89-74’lik skorla şampiyonluğa ulaştı.

Önceki gün (19 Haziran) oynanan altıncı maçta seride durum 3-3 olmuştu.