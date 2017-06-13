Basketbol diplomasisi: NBA yıldızı Rodman Kuzey Kore’ye gitti, ABD’li öğrenci serbest kaldı

Eski NBA yıldızı Dennis Rodman’ın Kuzey Kore’ye gittiği gün gözaltında tutulan Amerikalı bir öğrenci serbest bırakıldı.

Pekin Havalimanı’ndan Kuzey Kore’ye uçarken gazetecilere konuşan Rodman, ‘bir vatandaşı ziyaret edeceğini’ söyledi.

Rodman, “Yalnızca bir kapı açmaya çalışıyorum. Amacım, Kuzey Kore’ye sporu getirip getiremeyeceğimi görmek” diye konuştu.

‘Eminim onu da mutlu edecektir’

Pyongyang Havalimanı’nda Kuzey Koreli yetkililer tarafından karşılanan 56 yaşındaki eski yıldız, ziyaretle ilgili ABD Başkanı Donald Trump’la konuşup konuşmadığı hakkındaki soruya, “Eminim her ikimizin de ihtiyaç duyduğu bir şey için uğraşmam onu da mutlu edecektir” cevabını verdi.

Rodman’ın resmi bir ziyarette bulunmadığını, sivil olarak kuzey Kore’ye gittiğini belirten ABD Savunma Bakanı Thomas Shannon, “Ziyaretinin farkındayız ve ona iyi dileklerimizi iletiyoruz. Ancak Amerikan vatandaşlarına güvenlik sebebiyle Kuzey Kore’ye ziyaret etmemeleri konusunda uyarıyoruz” diye konuştu.

Rodman daha önce birkaç kez Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’la buluşmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ziyaretin ilk gününde Kuzey Kore’nin geçen yılın ocak ayından beri gözaltında tuttuğu Amerikalı öğrenci Otto Warmbier’i serbest bıraktığını duyurdu.