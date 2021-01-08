Diken

Yaramazlara biraz batar!

Başkentte, ‘Van kedisi’ baskını: Sekiz kediye el konuldu

Ankara’da infaz koruma memuru Handan S.’nin evinde kaçak yetiştirip sattığı belirlenen sekiz Van kedisine el konuldu.

Uygunsuz bakım ve kaçak üretim nedeniyle hayvan başına 197 lira para cezası kesilen Handan S.’ye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de 15 bin 203 lira ceza vereceği belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9’uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Sincan ilçesinde yaşayan Handan S.’nin evine belediye ve polis ekipleriyle baskın düzenledi.

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Hayvanların sağlık durumlarını ve yaşam koşullarını inceleyen ekipler yaşam koşullarının uygun olmadığını ve kedilerin kısırlaştırılmadığını saptadı.

Sosyal medya hesapları da incelenen Handan S.’nin, kedileri üretip bu hesaplar aracılığıyla sattığı belirlendi.

“Kedilerimi lütfen almayın, kedilerim olmadan yaşayamam ben” diyen Handan S., ekonomik durumu yeterli olmadığı için onları kısırlaştıramadığını ileri sürdü.

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Evinden 14 kedi karnesi çıkan Handan S.’nin, üç kedisinin veterinerde olduğu, üç yavru kedisinin öldüğü öğrenildi.

El konulan kediler Sincan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

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