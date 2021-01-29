Başkentte sahte içki operasyonu: 30 gözaltı

Ankara’da polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda, 30 kişi gözaltına alındı. 1139 şişe ve 305 Iitre sahte alkollü içki ile 850 litre etil alkol, 350 adet el dezenfektanı, bir adet av tüfeği, çok sayıda etiket ve bandrol ele geçirildi.

Fotoğraf: DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, yurda kaçak yollardan getirilen metil alkol, etil alkol ve diğer imalat malzemelerinden alkollü içki üretildiği tespit edildi. Ayrıca içkilerin pet şişelere ve boş içki şişelerine doldurularak sahte kapak ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü ile müşterilere satıldığı belirlendi.

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Ankara ve Tokat’taki 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Göaltına alınan şüpheliler hakkında ‘5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet’ ve ‘4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesi Dair Kanun’a muhalefet’ suçlarından yasal işlem yapıldı.

Sekiz şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.