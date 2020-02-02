Başkentte polisin ‘dur’ ikazına uymayan sürücü kovalamaca sırasında kaza yaptı

Ankara’da ‘dur’ ikazına uymayarak polisten kaçan otomobil sürücüsü kaza yaptı.
Saat 05:30’da Çankaya, Cemal Gürsel Caddesi’nde denetleme yapan polis ekipleri, Tamer Şahin’in kullandığı otomobili durdurmak istedi. Durmayan Şahin denetim noktasından hızla uzaklaştı. Polis ekipleri de otomobilin peşine düştü.
Bir süre kaçtıktan sonra izini kaybettiren otomobil, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde tekrar görüldü. Yaklaşık 10 kilometre daha polisten kaçan Şahin, Adnan Saygun Caddesi’nde otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil bir dükkânın tezgâhına çarptı. Kazada, hafif yaralanan Şahin, hastaneye kaldırıldı.
Şahin’in daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.