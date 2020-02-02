Başkentte polisin ‘dur’ ikazına uymayan sürücü kovalamaca sırasında kaza yaptı

Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı 8 milyon dolar bağış ile gündeme gelen Başkentgaz’ın sahiplerinden Mehmet Torun “Ben bu bağışın şerefiyesinin Kızılay’a kalmasını istiyorum. Madem yanlıştı, Kızılay kabul etmeseydi” dedi.