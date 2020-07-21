Başkentte gecekonduda yangın: Bir ölü, bir yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesindeki bir gecekonduda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Mamak ilçesi Dostlar Mahallesi 1458. Sokak’taki bir gecekonduda sabah saatlerinde yangın çıktı.

Reklam

Evde bulunan ve yoğun dumandan etkilenen Mehmet Kuğimen (74) ile eşi Belgüzar Kuğimen, yangını fark eden komşular tarafından dışarı çıkarıldı.

Yangın kısa sürede söndürülürken, Mehmet Kuğimen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Belgüzar Kuğimen ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evdeki ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirlendi.