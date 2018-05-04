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Yaramazlara biraz batar!

Başkentin göbeğinde Saadet Partisi standına saldırı

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Ankara’da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplamak amacıyla stant açan partililer saldırıya uğradı.

Fotoğraflar: Saadet Partisi basın bürosu

Saadet Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı’nın Kızılay’da açtığı standın önüne gelen bir grup, partililerin anlatımına göre küfürler savurarak standaki malzemeleri devirdi ve broşürleri yere attı. Çevrede bulunan polisler olaya müdahale ederek saldırganları Necatibey Caddesi’ndeki polis merkezine götürerek ifadesini aldı.

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Saadet Partili yetkililer saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

 

 


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