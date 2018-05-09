Başkentin altyapısı dökülüyor: Sağanak sonrası bu kez Yenimahalle’yi su bastı

Ankara’yı beş günün ardından bir kez daha sağanak vurdu, Yenimahalle ilçesinde bazı noktalar göle döndü.

İlçede bugün öğleden sonra etkili olan sağanak, birçok noktada yollarda su birikintisi oluşturdu.

Reklam

Özellik Mehmet Akif Ersoy mahallesindeki 269’ncı caddede suyun yükseliği 1 metreyi aştı. Caddeden geçmeye araçlardan bazıları mahsur kaldı.

Otomobillerin için su dolarken sürücüler de itfaiyeden yardım istedi. Bazı araçlar ise çekici yardımıyla su birikintisinden dışarı çıkarıldı

Reklam

Otomobilin içi su dolunca dışarı çıktığını belirten sürücü Kutluhan Ünver, “Başka araçlar geçiyordu. Ben de geçerim sandım ama araba stop etti. Arabanın içi ıslanınca paçalarımı sıyırıp dışarı çıktım. Buranın altyapısı da yeni yapılmıştı. Mağdurum” dedi.

Lüks otomobilinin su içinde kaldığını belirten Süleyman Karagül şunları söyledi: “Buraya geldiğimde rögar kapağı patladı. Korkunç bir şekilde su basmaya başladı. Sağdan yaklaşırken yanımdan bir araba geçti ve beni kenara savurdu. Sonrasında araba stop etti zaten. Ankara’nın göbeğinde böyle bir şey olur mu? Şikayetçiyiz.”

500 yıl değil beş gün

Mamak ilçesinde 5 Mayıs’taki sağanakta caddeler nehre dönmüş, araçlar sürüklenerek birbirine çarpmıştı. Olayda altı kişi yaralanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise bunun 500 yılda görülebilecek bir afet olduğunu iddia ederek “Bunun önlemi olamaz” demişti.