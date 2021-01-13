Diken

Yaramazlara biraz batar!

Başkent dahil birçok kentte yılın ilk karı

Başkent dahil yurdun farklı kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Ankara (Fotoğraflar: AA)

Ankara’da yağış bugün sabah erken saatlerde başladı. Şiddetini artırmasıyla kent beyaza büründü. Hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

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Bazı caddelerde buzlanmadan dolayı trafik kazalarının meydana geldiği bildirildi.

Belediye, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kütahya, Eskişehir, Balıkesir ve Kastamonu’da da yılın ilk kar yağışı yaşandı.

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Eskişehir’de kent merkezinde termometreler 2 dereceyi, bazı ilçelerde ise sıfırın altını gösterdi.

Uludağ

Kış turizminin merkezlerinden Bursa Uludağ’ı da kar kapladı. Sıcaklık eski 11 ila eksi 6 derecede seyretti. Kar kalınlığı da 30 santimetreyi geçti.

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Dini nikahlı eşini döverek öldüren adamın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

Afyonkarahisar’ın Çavdarlı köyünde, 10 çocuğunun annesi dini nikahlı eşi Mukadder Nogay’ı (40) sopayla döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ramazan Demir (31), hakkında verilen ömür boyu hapis cezasının üst mahkeme tarafından bozulması sonrası yeniden yargılandı. Ramazan Demir bu kez mahkemede ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan yargılanarak 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.