Başkent dahil birçok kentte yılın ilk karı

Başkent dahil yurdun farklı kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Ankara’da yağış bugün sabah erken saatlerde başladı. Şiddetini artırmasıyla kent beyaza büründü. Hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.
Bazı caddelerde buzlanmadan dolayı trafik kazalarının meydana geldiği bildirildi.
Belediye, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Kütahya, Eskişehir, Balıkesir ve Kastamonu’da da yılın ilk kar yağışı yaşandı.
Eskişehir’de kent merkezinde termometreler 2 dereceyi, bazı ilçelerde ise sıfırın altını gösterdi.
Kış turizminin merkezlerinden Bursa Uludağ’ı da kar kapladı. Sıcaklık eski 11 ila eksi 6 derecede seyretti. Kar kalınlığı da 30 santimetreyi geçti.