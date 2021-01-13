Başkent dahil birçok kentte yılın ilk karı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisine “DHKP-C militanı” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ‘terör örgütlerinin soytarısı’ diye niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu ve manevi tazminat davası açtı.