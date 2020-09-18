Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 160 ‘joker’e birer yıl hapis cezası

Ağrı’da son bir yılda elektronik ortamda yapılan ehliyet sınavında (e-sınav) başka adayların yerine ‘joker’ olarak sınava giren 160 kişiye birer yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre il milli eğitim müdürlüğü avukatı İbrahim Ünal Çetintaş, kentte son bir yılda sınav esnasında yapılan kimlik denetimlerinde 160 kişinin ‘joker’ olarak sınava girdiğinin tespit edilerek güvenlik güçlerine bildirildiğini açıkladı.

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Ehliyet sınavında adaylar ile adayların yerlerine sınava giren toplam 380 kişi hakkında hukuki işlem başlatıldığını belirten Çetintaş şu ifadeleri kullandı:

“Bu kapsamda mahkemede açılıp sonuçlanan 80 dosyada 160 kişiye, eylemlerine uyan TCK’nin 37/1 maddesi gereği ve 6114 sayılı Kanun’un 10/3.b maddesi uyarınca birer yıl hapis cezası verildi. Ayrıca ehliyet sınavında adaylar ile yerlerine joker olarak giren kişiler hakkında açılan 110 dosyada da hukuki süreç devam ediyor.”