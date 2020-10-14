Başkasının evini satmaya çalışırken yakalandılar: Beş kişi tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde, sahte belgelerle başkasına ait evi satmaya çalıştığı iddiasıyla tapu müdürlüğünde gözaltına alınan altı kişiden beşi tutuklandı.
AA’nın haberine göre Emniyet, Didim İlçe Tapu Müdürlüğü’ne, yurt dışında yaşayan A.M.’ye ait evi, sahte belgelerle satmaya çalışan dolandırıcılar olduğu yönündeki ihbar üzerine operasyon düzenledi.
A.T., V.Y., R.O., Y.K., S.Ç. ve S.D. gözaltına alındı.
Taklit imza denemesi yapmışlar
Zanlıların ikametleri ve üstlerindeki aramalarda, ev sahibi A.M.’ye ait vesikalık fotoğraflar, bu kişi adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile taklit imza için deneme yapılmış not defteri bulundu.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan beşi ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanırken Y.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.