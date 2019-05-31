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Yaramazlara biraz batar!

Başkanlık sistemi, bürokrata ‘bereket’ getirdi: Eskisinin beş katına koltuk ısıtmalı

Sağlık Bakanlığı’nın, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nin gelmesiyle birlikte üst düzey bürokratlara tahsis edilen makam araçlarını beş kat daha yüksel bedelli olacak şekilde yenilediği ortaya çıktı.

Fotoğraf temsilidir.

Cumhuriyet’ten Şeyma Paşayiğit’in haberine göre, bakanlık tarafından 2017 yılında yapılan ihale ile biri bakan yardımcısı 20’si bakanlık merkez teşkilatı için olmak üzere 21 araç kiralandı. Araçların yakıt masraflarının bakanlık bütçesine dahil edildiği ihalede, araçları kullanacak 20 şoför dahil edildi. İhale 1 milyon 251 bin TL’ye tamamlandı.

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2017 sonunda tamamlanan hizmet alımının ardından 2018’de 24 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde yeni ihale açıldı. Biri bakan yardımcısının makam aracı, biri müsteşar makamı, ikisi koruma aracı olmak üzere toplam 29 araç için yapılan ihale, bir önceki yılın yaklaşık beş katı fiyatına tamamlandı. Yeni ihalenin bedeli 5 milyon 623 bin TL.

2018’daki ihalede makam araçlarında istenen teknik özellikler şöyle: “motor hacmi 2950 cc” ve “üzeri dört çeker e segment (üst sınıf)” olması, “güvenlik, konfor paketi ve elektrikli açılır tavan”, “Dört bölgeli tam otomatik klima” istenen araçlarda, “ön ve arka koltuk ısıtma sistemi”, “uygun kauçuk paspas takımı.”

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