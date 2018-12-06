Seçimden hemen sonra: Suudi lobiciler Trump’ın oteline 500 oda parası ödemiş

Suudi hükümeti tarafından fonlanan lobicilerin ABD Başkanı Donald Trump’ın seçilmesinin ardından Trump International Hotel’de yaklaşık 500 oda için ödeme yaptığı öne sürüldü.

Washington Post’ta yer alan habere göre ABD’ye gelen altı farklı grup için otele üç ay için de toplamda yaklaşık 270 bin dolar ödeme yapıldı. Oda fiyatı ise 768 dolar.

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İddiaya göre lobiciler, Suudi Arabistan’ın rahatsızlık duyduğu bir yasaya karşı lobi çalışmaları yürütmeleri için daha önce ABD ordusunda çalışmış kişilere ücretsiz Washington ziyaretleri ayarladı.

Suudi Arabistan hükümetini temsil eden lobicilerin ziyaretinin gerçekleşme tarihi ise Trump’ın ABD başkanı seçilmesinden hemen sonra.

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Kimilerinin işin arkaplanından haberi yok

Haberde bazı kişilerin seyahat masraflarının Suudi Arabistan tarafından karşılandığından haberlerinin olmadığı da belirtildi.

Otelde kalanlardan bir kısmı diğerlerine göre daha ucuz olduğu için Trump International Hotel’i tercih ettiklerini belirtirken, bir kısmı da Suudi Arabistan’ın politikalarına alet olduklarını düşündüklerini söyledi.

Otel geliri yüzde 25 arttı

Belgelere dayandırılan bu ziyaretin ardından otelin kazancının yüzde 25 arttığı belirtildi.

Otel yetkilileri ise kalma masraflarının Suudi Arabistan tarafından ödendiğini haberi olmadıklarını söyledi.

Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ilişki gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden bu yana gündemde.