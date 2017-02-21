‘Başkanlık için milli mutabakat’ta jest zamanı: AKP grubunda ‘Rabia’ gitti, ‘Bozkurt’ geldi

Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sistemine destek verdiği için barış rüzgarlarının estiği MHP’ye jest olarak bozkurt işareti yaptı.

AKP’nin grup toplantısında en dikkat çekici an Yıldırım’ın izleyicilerden gelen bir slogan üzerine bozkurt işareti yaparak, “Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerim ‘Önce memleketim ve önce milletim’ dediler. Ve birlikte yola çıktık” demesi oldu. Yıldırım’ın bu hareketi, AKP sıralarınca uzun süre alkışlandı.

Ne varsa ‘Hayır’ diyorlar

Yıldırım, konuşma gündemine ekonomik gelişmeler, referandum süreci ve ‘terörle mücadele’yi alırken, referandumda ‘Hayır’ diyenleri eleştirmeden de edemedi.

“Cumhurbaşkanı bal gibi partili olur” diyen Yıldırım şöyle devam etti: “Birileri ‘Hayır’ diyor. ‘Hayır’ demeyi adet edinenler Marmaray’a ‘Hayır’ dedi mi, Yavuz Sultan Selim’e, Avrasya Tüneli’ne, Çanakkale Köprüsü’ne, bölünmüş yollara ‘Hayır’ dedi mi? Türkiye’nin gelişmesini sağlayacak ne varsa bunlar ‘Hayır’ dediler. Şimdi de Türkiye’nin demokratik dönüşümünü engellemek için kampanya başlattılar.”

Şili’ye gideceğinize Şile’ye gitseydiniz

CHP’nin Şili’de diktatör Augusto Pinochet’nin 1988 yılında devrildiği referandumu anlatan Pablo Larraín imzalı ‘No’ filminden ilham almasını da eleştiren Yıldırım, CHP’yi ‘seçkincilik’le suçladı.

Yıldırım şöyle devam etti: “Sayın Kılıçdaroğlu sana sesleniyorum; Kılıçdaroğlu halkoylaması için bir ilham peşinde. Şili’de bulmuş ilhamı. Adamlar bir film yapmış, CHP de ondan medet ummuş. Halka güvenmediniz, seçkin takıldınız ama hani değişiyordunuz? Şili’ye kadar uzanacağınıza Şile’ye gitseydiniz, bu ülkenin köylerine, kasabalarına gitseydiniz. Gidip de bir kahvehanede otursaydınız. Kafa takılmış, farklı; kafa bu ülkeye yabancı, kafa bu halkın aklına, irfanına güvenmiyor.”