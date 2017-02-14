‘Başkanlık’ fitilini yakan Bahçeli: 16 Nisan’da demokrasinin Sakarya Savaşı’nı yapacağız

MHP lideri Devlet Bahçeli, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunu ‘demokrasinin Sakarya Savaşı’na benzeterek “Bu savaşı bir kez daha milletçe kazanacağız. Meraklanmayın tarih uyanacaktır” dedi.

Gelenekselleşen Twitter mesaisinde açıklamalarda bulunan Bahçeli, Türkiye’nin referandum öncesi ‘marazi tartışmalarla kilitlenmiş ve maksatlı soru ve sorgulamalarla boğulmuş’ bir halde olduğunu yazdı.

Bahçeli şöyle devam etti: “Akıllarda MHP, ağızlarda MHP. Hep aynı soru. Müflis cenah acaba referandumda MHP’liler ne diyecek, ne karar verecek sorgulaması yapıyor. Dingilinden fırlayıp kontrolsüzce seyreden tekerin akıbeti neyse hakkımızdaki mesnetsiz değerlendirmelerin nezdimizdeki itibarı aynıdır. Türk milletiyle bağını koparmış, demokrasinin erdemiyle kalp rabıtasını bozmuş kim varsa tercihimizi yokluyor, bizimle ilgili yorum yapıyor. Demokratik nitelikli samimi ve safiyane eleştiriler dışındakiler elbette bizim için yok hükmündedir.”

CHP’ye: Zoru görünce yan çizdiler

“Ülkülerimize ulaşılması için fedakarca emek veren özverili ve tutkulu arkadaşlarım gerçek dava ve değer simgeleridir. Onlar aynı yerindedir. Yerinde olmayan dönenler, satanlar, sapanlar, sövenler ve de savrulanlardır. Bize düşen de onlara yolunuz açık olsun demektir” sözleriyle ‘Hayır’ oyu vereceğini açıklayan partililerine üstü kapalı mesaj veren Bahçeli, MHP’nin esasen ‘Türkiye’ye ‘Evet’ dediğini belirtti.

CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne gitmeme kararını “CHP’nin zoru görünce yan çizmesinden dolayı Anayasa Mahkemesi’ne gitmeme kararı, milli iradeye şeklen saygı duyma mecburiyetindedir” sözleriyle değerlendiren MHP lideri, şöyle devam etti: “Biz 16 Nisan’da demokrasinin Sakarya Savaşı’nı yapacağız. Bu savaşı bir kez daha milletçe kazanacağız. Meraklanmayın tarih uyanacaktır.”

Türkeş’e yanıt: Bayağı ve bayat bir retorik

Bahçeli, MHP kurucusu Alparslan Türkeş’in oğlu başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş’in “Ele güvenen yarı yolda kalır. Her zaman olduğu gibi AK Parti teşkilatları kendi sorumluluğunu alacak” sözlerine de yanıt verdi.

MHP lideri sözlerini şöyle devam etti: “İddia edildiği gibi, ele güvenen var mı bilmem. El kim onu da bilemem. Eğer el olarak görülen dün elele duranlar ise, bunu nankörlük sayarım. Aramızdayken el üstünde tutulanların yeni yuvalarında arkalarına dönüp geçmişine el muamelesi yapması bayağı ve bayat bir retoriktir. El sanılanlar aslında gelinen yerdir. El denilenler Türkiye’nin varlığına, Türk’ün kudretine bel bağlayanlardır. Sele dönenler anlayamaz. Ele güvenmeyelim güvenmemesine de, elaleme rezil olmaktansa millete güvenelim, inançlarımızdan gücümüzü alalım yeter. Yalnız olmak, kimsesiz olmak değildir. Millet arkamızda dursun, Allah esirgesin ve korusun fazlasıyla kafi gelecektir.”

‘Bu ülke için yeminimiz var’

Bahçeli, son olarak kendisi için “Niye değişti?” diyenlere de yanıt verdi: “Değişen ben miyim yoksa bakan gözler mi şaşı? Değişen ben miyim, derlenen Türkiye mi? Davamı değişmem, fikriyatımı değişmem, ülkülerimi hiçbir şeye değişmem. Her şeyini takas edenler, sorumluluk ruhunu başka görür. Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmeyecektir. Yemini olanın ilke ve ülküleri değişmez, dönüşmez; yalnızca gelişir, genişler, yükselir. Diyeceğim odur ki, evet, yine evet, bir kez daha evet . Sonuna kadar devlet, ebediyete kadar millet.”