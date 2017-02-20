Başkanlığa ‘dikta rejimi’ diyen Saadet Partisi kampanyada yok: Masraflı, gerilimi artırır

Saadet Partisi (SP) lideri Temel Karamollaoğlu, gerilimi artırdığı ve masraflı olduğu için ‘Hayır’ kampanyası yürütmeyeceklerini söyledi.

Karamollaoğlu, 18 Ocak’ta yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği teklifinin mevcut haliyle referanduma sunulması halinde ‘Hayır’ oyu vereceklerini belirtmişti. Teklifte kuvvetler ayrılığı ilkesinin gözetilmediğini belirten Karamollaoğlu, yetkinin tek elde toplanmasının ‘milli irade’nin temsilinde sorun yaratacağını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Karamollaoğlu, prensipte başkanlığa karşı olmadıklarını açıklamıştı.

Daha sonra referandumda oylarının ‘Hayır’ olacağını duyuran Saadet Partisi lideri, son olarak başkanın bütün yetkiyi elinde bulundurmasını ‘dikta rejimi’ diye nitelemişti.

‘Masraf getiriyor, ayrıca gerilimi artırıyor’

İl örgütü üyeleriyle Antalya’da bir araya gelen Karamollaoğlu, referandum öncesi tavır ve söylemlerin zamanla yumuşayacağını düşündüğünü söyledi.

SP lideri şöyle devam etti: “Kampanya yapmayacağız, çünkü masraf getiriyor ve ayrıca gerilimi artırıyor. Ortamlarda ‘Hayır’ dediğimizi dile getiriyoruz. Kimseyle bir araya gelip ortak bir çalışma yapmak istemiyoruz.”

Referandumda çıkacak sonucun cumhurbaşkanının etkisi üzerinde değişiklik yaratmayacağını savunan Karamollaoğlu, cumhurbaşkanının partili olması gerektiğini belirterek şöyle devam etti: “Zaten cumhurbaşkanı partili gibi davranıyor. Başkanlık sisteminde adalet mekanizmasını oluşturabilecek problemler doğacak. İktidar herhangi bir şekilde bir mesele ile suçlanırsa hakimlerin vereceği karar o zaman önem tutar. Türkiye’de böyle bir endişe var.” dedi.

‘Ne kadar birikmiş değerimiz varsa pazarlanıyor’

Hükümete ‘tek torbada’ eleştiriler getiren SP lideri sözlerini şöyle bitirdi: “Sırtımızı dayadığımız ülkeler bizi arkamızdan hançerliyor. Hükümet de bunu kabul etti. Son dönemde yeniden İsrail ile dostluk kurduk. Dış tehdit varken başkanlık sistemi gündeme gelmesi gereken en son konuydu. Bizi kamplaşmaya doğru itiyor. Halbuki biz onu körükler bir tavır sergiliyoruz. İç politikamızda, ekonomide geldiğimiz nokta çıkmaz sokak. Varlık Fonu adeta yokluk fonu. Fon dediğimiz şey bizim kıymetlerimiz. Ne kadar birikmiş değerimiz varsa hepsi pazarlanıyor. IMF’nin getirdiği şartlardan daha beter şatlar getirir. Darboğazın içindeyiz. Ekonomimiz canlanmıyor. Doğu Anadolu boşalıyor. Tarım politikaları yanlış. Fabrika neredeyse kalmadı.”