Başkanlar değişir kadınların siyasetteki yeri değişmez: 1389 başkanın sadece 37’si kadın

31 Mart yerel seçimlerinin geçici sonuçlarına göre yarışı kazanan 1389 belediye başkanının sadece 37’si, başka bir ifadeyle yüzde 2.66’sı kadın.

Kadın başkanlarla ilgili tasnifi, Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi (TOKAMER) yaptı.

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Araştırmadan diğer satırbaşları şöyle:

-Büyükşehir belediye başkanlığını kazanan 30 kişi arasından ise sadece 3 kadın. Bu da yüzde 2.66’lık genel orana karşılık yüzde 10’luk orana denk geliyor.

-Büyükşehirler dışında 50 İl belediye başkanının sadece biri kadın. Bu yüzde 1,196 gibi bir orana tekabül ediyor.

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– 920 İlçe belediye başkanından sadece 29’u kadın; bu da yüzde 3,15 e tekabül ediyor.

– 386 belde belediye başkanının sadece 4’ü kadın; bu da yüzde 1,04’lük bir orana tekabül ediyor.

TOKAMER Başkanı Sosyolog Zeynep Banu Dalaman, kadın adaylar konusunda seçim sonuçlarının çok olumsuz olduğunun açıkça gözlendiğini belirterek şöyle konuştu: “Maalesef kadın adayların seçilmesi konusunda siyasi partiler yine sınıfta kaldı. Kadın adaylara seçilebilecekleri yerlerden pek şans verilmediğini hep söylüyorduk. Şimdi seçim sonuçlarına baktığımızda kadınların yerel yönetimlerde temsili açısından çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Siyasi partilerin kadın kotaları olsa bile kadın adaylara çok şans vermiyor. Bunun temel sebebi erkeklerin daha çok siyasette olma talepleriyle ilgili. Kadınları teşvik etmiyorlar, onları desteklemiyorlar. Kadının olduğu her yerde bir erkeğin gözünün olması bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi.”