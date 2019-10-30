Başkanın sabah nöbeti işe yaradı: Belediye personeli artık işe erken geliyor

MHP’li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin ‘geç kalan personeli kapıdan içeri almama’ uygulaması sonuç verdi.
Vergili, geçen günlerde işe geç kalan çalışanları tespit etmek için mesaiden yaklaşık bir saat önce belediyeye gitmişti. MHP’li başkan, saat 08:30’dan sonra işe giden elemanları, kapıları kilitleterek içeri aldırmamıştı.
Belediye çalışanlarının bugün sabah saat 08:30’dan önce binaya gittiği görüldü. İki gün önce içeri alınmayanlar arasında yer alan sivil savunma uzmanı Tüm-Bel-Sen Karabük Şube Başkanı Ahmet Avdancı da saat 08:38’de kart basarak binaya girdi.
Güvenlik görevlileri, saat 08:40’ta kart okuyucuyu kapattı. Bir süre sonra işe giden belediye çalışanı kartını okutamadı ancak binaya girişine izin verildi.