Başkana göre ‘beka savaşı varsa Galatasaray için var’: Borç-alacak farkı 1.3 milyar lira

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün mali durumuyla ilgili, son dönemdeki ‘beka sorunu’ tartışmalarına da gönderme yaparak, “Beka savaşı varsa Galatasaray için var” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda düzenlenen divan kurulu toplantısında konuşan Cengiz, 31 Aralık 2018 itibariyle kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 825 milyon lira olduğu açıkladı.

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Buna göre, alacakları 1 milyar 560 milyon lira olan Galatasaray’ın borç- alacak farkı ise 1 milyar 265 milyon lira.

Kulübün giderleri 2 milyar 201 milyon lira. Cengiz yönetiminde sarı-kırmızılı kulüp 4 milyon lira kar etti.

Galatasaray’ın bir savaş verdiğini söyleyen Cengiz şöyle konuştu: “Bu bir var olma savaşı. Beka savaşı varsa Galatasaray için var. Bu konuya kimse aldırmıyor. Biz borsanın en değerli şirketiyiz. Öz varlıklarımızı 300’e indirdik. İlk defa kar ettik. Bütün aleyhimizdeki tezgahlara rağmen CAS görüşmesi kazandık. Klasörlerle savunmalar gönderdik. O hakemler kurulu doğrudan bizi men edebilirdi. UEFA bu anlamda bizim nedenimizle yapısal dönüşüme girebilir. Bize verdiğiniz yetki ile uluslararası platformlarda savunduk.”