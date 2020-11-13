Başkan yardımcısından caddede sigara içen gence: Delikanlı, 900 liran var mı?

Çorum’da, ‘corona’ önlemleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan caddelerde denetim yapıldı. Denetime katılan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, sigara içen bir gencin yanına yaklaşarak, “Merhaba delikanlı, 900 liran var mı? Açık alanda sigara içmek yasak” dedi. Genç ise yasaktan haberinin olmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanlığı, Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik olarak özellikle vatandaşın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti.

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81 il valiliğine gönderilen ek genelge kapsamında, tüm illerde vatandaşın özellikle yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

Çorum’da da polis ve zabıta ekipleri tarafından kentin en yoğun olduğu caddelerde denetim yapıldı.

Gazi Caddesi’ndeki denetimlere katılan Candan, açık alanlarda sigara içenleri uyardı.

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Yasaktan haberi olmadığını söyleyen bazı kişiler, Candan’ın uyarısı üzerine sigaralarını söndürdü.

Candan, denetimler sonrası şunları söyledi: “İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı yeni genelgeyle bazı yeni kısıtlamalar geldi. Bunlardan en önemlisi de açık alanlarda sigara içme yasağı. Sigara, corona virüsü bulaşmasını etkileyen bir faktör. Biz de Çorum’da İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun belirlediği alanlarda sigara içmenin yasak olduğunu halkımıza hatırlatıyoruz. Bilgisi olmayanları uyarıyoruz. Bu salgını atlatmamız için kurallara hakkıyla uymamız gerekiyor.”