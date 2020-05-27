Başkan yardımcısı, maaşını düşüren belediye meclisini mahkemeye verdi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde belediye başkan yardımcısı olan AKP’li Zekeriya Uzun, maaşı 8 bin liradan 4 bin 900 liraya düşürülünce belediye meclisi kararını yargıya taşıdı.

Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre yürütmenin durdurulması talebi reddedilen Uzun, başkan yardımcılığı maaşı dışında, emekli maaşı, ziraat mühendisi görevinden maaşı ve bir tarım firmasından da huzur hakkı maaşı alıyor.

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Uzun şöyle konuştu: “Ben belediye başkanımızı değil, kararı alan belediye meclisini mahkemeye verdim. Maaşımı düşürdüler. Meclis çoğunluğu bizim partiden değil. Bu nedenle karar aldılar. Ben para pul peşinde değilim. Bir yanlışın düzeltilmesini istiyorum. Başkanımız bana ‘Bir belediye şirketi üzerinden eksiğini telafi edelim’ dedi ama kabul etmedim.”