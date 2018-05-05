Başkan Tuna’ya göre Mamak’taki sel ‘500 yılda bir’ olur: Önlem söz konusu değil

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Ankara’nın Mamak ilçesindeki sel felaketinin ardından olay yerinde incelemelerde bulanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Bunun önlemi olacak gibi bir şey değil. Önlemler filan söz konusu değil” dedi.

Mamak ilçesinde bugün öğle saatlerinde sağanak etkili olmuş, sağanak sonucu oluşan sel Boğaziçi Mahallesi, Neşet Ertaş Caddesi’nde ortalığı birbirine katmıştı. Sel nedeniyle altı kişinin yaralandığı belirtilirken, sular otomobilleri sürüklenmiş, bir kişi de yine sel nedeniyle sürüklenmişti. Çok sayıda ev ve işyerini su basarken, araçlarda hasar oluşmuştu.

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Bunun ‘500 yılda bir olabilecek bir afet’ olduğunu savunan Tuna, yaptığı incelemelerden sonra şöyle konuştu: “Ankara’nın tarihinde görülmemiş bu bölgede. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Yaralıların hayati tehlikesi yok. Maddi hasar büyük. Meteoroloji tahmininin ötesinde bir yağış oldu. Ankara’da yağış oldu bu bölgede afet oldu. Bunun önlemi olamaz. Böyle bir afet çok kısa bir sürede böyle bir afet ile karşılaşınca ne yapabilirsiniz? Bunun önlemi olacak gibi bir şey değil. Önlemler filan söz konusu değil. Bu bir afet oldu nadir yaşanabilecek bir afet.”

Mamak belediyesi başkanı: Altyapı ile ilgisi olduğunu düşünmüyorum

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ise afet ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun. Ciddi bir afet yaşandı. Ankara’nın diğer yerlerinde olmayan bir yağış oldu çok kısa sürede. Araçların ve dükkânların hasarları var. Büyükşehir belediye başkanımız ile birlikte buradayız. Tüm ekiplerimiz bir taraftan molozları kaldırırken bir taraftan hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Can kaybımız yok hamd olsun. Çalışmalarımız devam ediyor.”

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Bunun alt yapı sorunu ile ilgili olmadığını ifade eden Akgül, “Buranın alt yapı ile ilgili çok geniş çaplı alt yapı mazgalları yapılmıştı. Ama bu afet dediğim gibi 80’li yıllarda olmuştu. Ondan sonraki çalışmalar yapılmıştı ama çok kısa sürede bu kadar olması bunun alt yapı ile ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Onun tespitine bakılacaktır. Eksik yerler varsa onlar tamamlanır ama alt yapı ile ilgili bir hadise değil” dedi.