Başkan Tuna’dan emlak rantının uçuşa geçtiği semt için kötü haber: Öldü

Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AVM’ler ve yüksek binaların son yıllarda yoğunlaştığı, emlak rantının zirve yaptığı Çukurambar semti için ‘öldü‘ benzetmesini yaptı.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Mustafa Tuna, kentteki yüksek binalara izin verilip verilmeyeceği konusunda şunları söyledi:

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“Rant esaslı bir imar durumu olmayacak. Rant esaslı ne demek? Etrafında dubleks binalar var gelmiş 20-32 katlı emsal almış. Bunlar öldü artık, Allah rahmet eylesin.”

Yatay mimarinin esas alınacağını belirten Tuna, Ankara’deki AVM’lerin yoğunlaşmasına ilişkin sorunla ilgili konuşurken sözü Çukurambar semtine getirerek şöyle devam etti: “Uygun olan yer olursa olur, olmayan varsa olmaz. Çukurambar bölgesindeki binalara Allah rahmet etsin. Öldüler, ölecekler. 5-10 sene sonra taşınırlar. Çok yoğun, otopark problemi olacak. Çok kötü, çok yüksek binalar var. Oradaki binaların altındaki otoparklar, ofis sahiplerinin bir iki arabasına ancak yeter. Oraya müşteri gelmeyecek mi? Ne olacak yavaş yavaş oradaki ofisler boşalacak göreceğiz. Gaziosmanpaşa bölgesi çok kıymetliydi. Şimdi gidin oradaki vatandaşların hepsi taşındı. Niye? Arabasını koyacak yer yok.”

Tuna, Çukurambar için yeni ruhsat talebi gelirse ne yapılacağına ilişkin de “Ben öyle emsal falan veremem. Çukurambar da öldü, bitti” dedi.

Tuna’nın kentin bazı genel sorunlarına yaklaşımı şöyle:

Havaalanı metrosu Altındağ’dan

“Güzergah tadil edildiği zaman daha yoğun bir nüfusa yönelik havaalanı metrosu olacak. Mevcut bir güzergah var ama tadilat talebim oldu. Benim talebim şu oldu. Siteler, Altındağ bölgesinden dolaşarak havaalanına gitmesini talep ettik. Bu hat 36 km idi, bizim talebimiz bir 10-12 kilometrelik bir ilave. Daha başka noktalarda da taleplerimiz oldu.”

Kuraklık ve su sorunu

“Ülkemizde kuraklık ciddi manada sıkıntılı bir durumda. Hem tarım hem içme suyu kullanma açısından da önemli. Fakat bizim tedbir olarak Ankara’da Kızılırmak’tan su takviyesi yapılıyor. Bu yıl sonuna doğru Gerede projesi de tamamlanmış olacak. Kızılırmak suyunun kalitesiyle Gerede suyunun kalitesi arasında fark var. Su problemi kısa vadede böyle bir problem görülmüyor.”

Su kaliteli mi?

“Sağlık bakımından sorun yok ama hoş bir içimi yok onu da söylemek lazım.”

Hava kirliliği

“Öyle bir sorunu Ankara’nın eskiden hava kirliliği sorunun ben yaşadım. Kuşlar düşüp ölüyordu. Daha da iyi olabilir ama bu trafikteki yoğunluk, egzoz gazları etkiliyor tabii.”