Başkan, satılık mezar yeri ilanlarıyla ilgili uyardı: Tapu değil, satışı yapılamaz

İstanbulda bazı mezarlıkların neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaşması fırsatçıları harekete geçti. Fahiş fiyatlarla internet üzerinden satışa çıkan mezar yerleriyle ilgili İBB Mezarlıklar Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koç uyardı: “Elindeki tapu değil, mezar yeri kullanım belgesi; devri, satışı söz konusu olamaz.“

Fotoğraflar: DHA

İstanbul’da mezar yeri ücretlerine geçtiğimiz hafta zam geldiği açıklanmıştı. 1 Nisan 2021’den itibaren geçerli olacak fiyatlara göre İstanbul’da mezarlık yer bedelleri 100 lira ile 37 bin 400 liraya arasında değişiyor.

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Her yıl ortalama 70 bin kişinin hayatını kaybettiği şehirde, özellikle Karacaahmet, Zincirlikuyu, Aşiyan, Edirnekapı gibi talep gören mezarlıklarda yer bulmak zorlaştı.

Yıllar önce satın aldıkları ya da akrabalarından miras kalan alanları satışa çıkaran kişiler, ilanlarda ‘Sabancı Mezarlığı’na çok yakın‘, ‘yeşillikler içinde‘ gibi ifadeler kullanıyor.

2 milyon liraya mezar yeri satan bile var. Zincirlikuyu Mezarlığı’nda 17 metrekarelik alanının bulunduğunu belirten bir kişi, burayı 2 milyon liraya satışa çıkardığı görüldü.

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Bir başka kişi ise 150 bin liraya satışa sunduğu mezar yerinin ilanında “Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerine komşu” olduğu ifadesine yer verdi.

İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Koç “Verdiğimiz o tahsis belgeleri üzerinde böyle bir satışın olmayacağını net bir şekilde belirtiyoruz. Vatandaşların ellerindeki tapu değil, kullanım belgesi. Kullanım belgesi kime aitse o kişi kullanır. Bunun devri, satılması söz konusu olamaz” dedi.

Koç yanlış anlaşılmanın otradan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Şekli tapuya benzediği için süregelen bir alışkanlık olarak vatandaş ‘tapum var, alır satarım’ diye düşünebiliyor. Birinin başka birine mezar yeri satması söz konusu değil. Bunun İBB Mezarlıklar Dairesi için bir geçerliliği yok. Böyle bir işlemi bizden talep etmeleri gerekir. Biz de kişiler arası satışa izin vermiyoruz. Kendi tahsis belgesini kullanmak istemeyenlerin yapacağı tek şey ise tahsis ettiği mezar yerini İBB Mezarlıklar Dairesi’ne bağışlamak. Başka türlü bir çıkar elde etmesi söz konusu olamaz.”

Bu tür ilanlara inanmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyaran Koç sözlerini şöyle sürdürdü: “Böyle ilişkilere girmeniz zararınıza olacaktır. Bu tür işlemler için yasal adres her zaman mezarlıklar dairesi. Bunun dışında gerçekleşecek tüm ilişkiler gayri yasal olacaktır. Bu tür yasal olmayan işlemler İBB’yi ilgilendirmez. Böyle bir satış sonrası, mezar yerini alan kişi ‘Ben yerimi aldım’ deme şansına sahip değildir.“

‘İdari yaptırımla karşı karşıya kalabilirler’

Konunun hukuki boyutu hakkında değerlendirmede bulunan Kadir Has Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nilay Arat şunları söyledi: “Kişiler mezar yeri kullanım belgesi adını verdiğimiz belge ile kullanım hakkını elde ediyorlar. Bu hakkın niteliği Yargıtay kararlarında ‘taşınmaz mal mülkiyeti değil, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tesis edilmiş, kendine özgü bir kullanma hakkı’ olarak nitelendiriliyor. Cenaze ve Defin Hizmetleri Yönetmeliği gereğince de bu hak sadece mezar tahsis belgesi alan kişinin mevzuatta belirlenen akrabalarına devredilebiliyor. Mezar yeri tahsis belgesi hükümlerine göre de bu belgenin tapu niteliği olmayıp mezar yerinin kullanımına izin veren belge niteliğinde olduğu, mülkiyetin belediyeye ait olduğu ve 3. şahıslara satışın yapılamayacağı hüküm altına alınmış durumdadır. Dolayısıyla bu şekilde vatandaşlara kullanım hakkı verilen mezar yerinin 3. bir kişiye satışı hukuken mümkün değildir. Böyle bir satışı suç olarak düzenleyen kanun hükümleri olmamakla birlikte kamu tüzel kişiliği mülkiyetinde bulunan ve kamu malı olarak kabul edilen kamu malından özel yararlanma rejimi kapsamındaki tahsise ve ruhsata aykırı tutumun Belediye Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında bir idari yaptırımla karşı karşıya kalabilirler.”