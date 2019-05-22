Başkan komedyen olunca ekibi de senarist veya yapımcı oldu

Ukrayna’da nisan ayında devlet başkanı seçilen komedyen Vladimir Zelenskiy TV’de beraber şov programı hazırladığı arkadaşlarını önemli görevlere atadı.
Seçimin ikinci turunda eski devlet başkanı Pyotr Poroşenko’yu geride bırakan çiçeği burnunda Zelenskiy, yardımcılığını kurucusu olduğu Studio Kvartal 95 adlı prodüksiyon şirketinin yapımcı ve senaristlerinden Serhiy Trofimov’un üstleneceğini açıkladı.
Seçim öncesinde siyasi deneyimi olmayan Zelenskiy, TV stüdyosu sahibi olan eski arkadaşı Ivan Bakanov’u ise istihbarat servisi SBU’nun başına getirdi. Kvartal 95’teki senaristlerden Yuriy Kostiuk cumhurbaşkanlığı idari yardımcılığına, reklamcı ve iletişim şirketi sahibi Kyrylo Tymoshenko ile yapımcı ve avukat Andriy Yermak’a da idari görevlere getirildi.
Pazartesi günü yemin ederek göreve başlayan 41 yaşındaki Zelenskiy, ilk işinin ülkenin çatışma yaşanan doğusunda ateşkes ilan edilmesini sağlamak olduğunu söylemişti.