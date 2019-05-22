Diken

Yaramazlara biraz batar!

Başkan komedyen olunca ekibi de senarist veya yapımcı oldu

Ukrayna’da nisan ayında devlet başkanı seçilen komedyen Vladimir Zelenskiy TV’de beraber şov programı hazırladığı arkadaşlarını önemli görevlere atadı.

Fotoğraf: Reuters

Seçimin ikinci turunda eski devlet başkanı Pyotr Poroşenko’yu geride bırakan çiçeği burnunda Zelenskiy, yardımcılığını kurucusu olduğu Studio Kvartal 95 adlı prodüksiyon şirketinin yapımcı ve senaristlerinden Serhiy Trofimov’un üstleneceğini açıkladı.

Reklam

Seçim öncesinde siyasi deneyimi olmayan Zelenskiy, TV stüdyosu sahibi olan eski arkadaşı Ivan Bakanov’u ise istihbarat servisi SBU’nun başına getirdi. Kvartal 95’teki senaristlerden Yuriy Kostiuk cumhurbaşkanlığı idari yardımcılığına, reklamcı ve iletişim şirketi sahibi Kyrylo Tymoshenko ile yapımcı ve avukat Andriy Yermak’a da idari görevlere getirildi.

Pazartesi günü yemin ederek göreve başlayan 41 yaşındaki Zelenskiy, ilk işinin ülkenin çatışma yaşanan doğusunda ateşkes ilan edilmesini sağlamak olduğunu söylemişti.

Ukrayna’ya komedyen devlet başkanı

Ukrayna’da komedyen Zelenskiy devlet başkanlığı seçiminde ilk turun galibi

SON HABERLER

‘İstanbullu’yla akrabalık ilişkisi’ kuran İmamoğlu: Yine, yeni, yeniden kazanacağız

Bir avuç insanın değil 16 milyonun belediye başkanı olacağına dair sözünü bir kez daha yineleyen İmamoğlu, yurttaşın yöneticinin önünde değil, yöneticinin yurttaşın önünde düğmesini iliklemesi gerektiğini savundu. Ve, böyle bir siyasetçi olacağının sözünü dedesinin kendisine mirası olan, şiar edindiği sözünü anımsatarak verdi: “Makamın büyüdükçe boynun bükülecek.”

Akar: S-400 eğitimi için Rusya’ya askeri personel gönderdik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dönemde ABD’lilerle yapılan görüşmelerde genel anlamda bir esneme gördüklerini belirterek, Türkiye’nin temin edeceği S-400 hava savunma sistemi için Rusya’ya askeri personel gönderildiğini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...