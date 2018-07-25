Koç: Fenerbahçe’nin borcu 3 milyarmış, Avrupa kupalarına gidemeyebiliriz

Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık koltuğunu geçen ay Aziz Yıldırım’dan devralan Ali Koç, borçların söylenenin aksine 400 milyon avro olmadığını belirterek “Borcumu 621 milyon avro. Yani 3 milyar 200 milyon lira. Gelecek sezon Avrupa Kupaları’na katılamama tehlikesi bizi bekliyor” dedi.

Koç, polemiklerle dolu bir seçim sürecinin ardından 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92’sini alarak başkan seçilmişti. Yıldırım ise 4 bin 644 oyda kalmıştı.

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FB TV’deki ‘Camiaya Sesleniş’ adlı programa katılan Koç, kulübe 50 milyon dolar hibe ettiğini belirterek 3 Haziran’da başkan seçilmesinden bu yana neler olduğu, kulübü gelecekte nelerin beklediği, planlanan yol haritası ve tüm branşlardaki son durum ile ilgili olarak konuştu.

Kulübe ilk geldikleri gün banka hesaplarında kuruş olmadığını gördüklerini söyleyen Koç, bankaların ve faktoring şirketlerinin kapılarına geldiğini anlattı. Koç sözlerine şöyle devam etti: “Toz pembe bir dünya beklemiyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk. Borcumuzun 400 milyon avro olduğu söyleniyordu. 31 Mayıs 2018 itibarıyla bizim borcumuz 621 avro. Kura vurursak 3 milyar 200 milyon lira. Bu borçların 2 milyar 200 milyonu kısa vadeli. Bir yıl içinde ödenmesi gerekiyor.”

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Fenerbahçe’nin alacakları temlik edilmiş

Kulübün mali durumu için ‘ürkütücü değil mi’ yorumunu yapan Koç, beklediklerinden daha olumsuz bir tabloyla karşılaştıklarını ve hiçbir banka hesabında harcayacak nakdin kalmadığını gördüklerini de söyledi.

Koç, bu sezon Fenerbahçe’nin şampiyon olması durumunda gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamama tehlikesinin de kendilerini beklediğini ifade etti.

UEFA’dan temiz kağıdı alabilmek için futbolculara 15 milyon 500 bin avroluk borcu ödediklerini belirten Koç, tüm branşlardaki sporculara ödemeleri yapmaya çalıştıklarını aktardı.

Koç şöyle konuştu: “Koç Obradovic’e mahçubum. Basketbol takımının borçlarını daha önce ödeyeceğimizi söylemiştik ama ödeyemedik. 2021 yılına kadar tribün, kombine gelirlerimiz, 180 milyon lirası bir finans kuruluşuna temlik edilmiş. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yayın gelirlerleri ve kombine gelirlerimiz de 2023 yılına kadar temlik edilmiş.”