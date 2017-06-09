Başkan ‘kaptan’ın arkasında: Referandum desteğinden dolayı kasıtlı eleştiriliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran futbolcu Arda Turan için, “Tıpkı benim gibi referandum sürecindeki desteğinden dolayı bu olayların etkili olduğunu biliyorum” dedi.

Turan, futbol milli takımını taşıyan uçakta 44 yıllık gazeteci Bilal Meşe’ye saldırıp küfretmişti.

Turan, “Senin ananı, avradını, kızlarını, çoluğunu, çocuğunu s….” diye küfrettiği Meşe’nin, kendi ‘ailevi değerlerine dil uzattığını’ öne sürüp boğazını sıkmaya çalışmıştı. Turan, milli takımı bıraktığını açıkladığı basın toplantısında “Pişman değilim, kuş gibiyim” demişti.

‘Türk futbolunu karıştırmak isteyenlere fırsat verildi’

Sabah’ın aktardığına göre Demirören, federasyonun olağan genel kurulunda konuştu.

Son günlerde ‘oyunların sahnelendiğini’ savunan Demirören, milli takım ve federasyonun ‘karıştırılmak’ istendiğini söyledi.

Demirören şöyle devam etti: “Yine çıkan tüm krizleri çözmüş, hain oyunları bozmuş, Türk futboluna istikrarı getirmiş bir federasyonuz. Haliyle tüm bunlar yapılıp zor günler ve zorluklar geride kalınca federasyona talipler çoğalıyor. Bir yıl önce bu zamanlar prim konusu çok tartışıldı. Bir bardak suda fırtınalar kopartıldı. Hatalar elbette oldu ama kimse ‘Söz konusu Ay-Yıldızsa gerisi teferruat’ demedi… Türk futbolunu karıştırmak isteyenlere fırsat verildi.”

Yazılı ve görsel basının ilk maçtan hemen sonra hocamızın ve oyuncuların üzerine gitmesi, çocukları yıpratması yanlıştı” diyerek sözlerine devam eden federasyon başkanı, İspanya maçının ‘şiddetli bir saldırı’ altında oynandığını öne sürdü.

‘Yanlış yaptığını medeni yollarla göstermeliyiz’

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’e sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Demirören, bir futbolcunun tepkisinin ‘fiziki ve hakaret dolu’ olmaması gerektiğini aktardı.

Demirören şöyle devam etti: “Arda kaptanımız bir yanlış yapmıştır. Yanlış yaptığını da Arda’ya medeni yollarla göstermemiz gerekir. Hakaret ederek, üzerine giderek, ona yüklenerek değil. Çünkü Arda bir dünya markası, Türk futbolunun bir değeri ve böyle yetenekler kolay yetişmez. Ayrıca Arda’nın da referandum sürecinde benim gibi verdiği destekten dolayı kasten eleştirildiğini çok iyi biliyorum. Fakat nedense bu olayların gene kritik bir milli maç öncesi ve çok önemli bir dönemde yapıldığını, gündeme taşındığını görüyorum.”

‘Bir olalım, diri olalım’

“Milli mesele” denilerek milli takıma sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Demirören, sözlerini şöyle bitirdi: “Herkesin kendine çeki düzen verme zamanı. Sevgili dostlarım; 15 Temmuz’dan hepimiz dersimizi aldık… Türkiye tek başına bırakıldı… Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi ‘Başka vatanımız yok.’ Gelin, Türk futbol ailesi olarak 15 Temmuz’daki duruşumuz gibi örnek olalım. Bir olalım, diri olalım.”