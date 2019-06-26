Başkan duyurdu: İzmir’de fayton dönemi bitti

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçlerin tamamlandığını açıkladı.
Gelişmeyi Twitter hesabından ‘İzmirdeFaytonDönemiKapandı’ etiketiyle duyuran Soyer, şunları yazdı: “Değerli İzmirliler, Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri yürüttük. Bu süreç tamamlandı, İzmir’de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, temel önceliklerimden biri olmaya devam edecek.”
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl hazırladığı yasa taslağına göre, atların en fazla altı saat çalıştırılabilmesi ve iki saat arayla dinlendirilmesi öngörülmüştü.