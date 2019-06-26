Başkan duyurdu: İzmir’de fayton dönemi bitti

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçlerin tamamlandığını açıkladı.

Fotoğraf: adalardan.net

Gelişmeyi Twitter hesabından ‘İzmirdeFaytonDönemiKapandı’ etiketiyle duyuran Soyer, şunları yazdı: “Değerli İzmirliler, Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri yürüttük. Bu süreç tamamlandı, İzmir’de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, temel önceliklerimden biri olmaya devam edecek.”

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Değerli İzmirliler,

Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri yürüttük. Bu süreç tamamlandı, İzmir’de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, temel önceliklerinden biri olmaya devam edecek. #İzmirdeFaytonDönemiKapandı pic.twitter.com/YKPBTzPhKp — Tunç Soyer (@tuncsoyer) June 26, 2019

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl hazırladığı yasa taslağına göre, atların en fazla altı saat çalıştırılabilmesi ve iki saat arayla dinlendirilmesi öngörülmüştü.



