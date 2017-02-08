‘Başkan adayı olmak Ünal Aysal’ın hakkı’ diyen Faruk Süren: Derin Galatasaraylılar beni istemez ama onu ister

Galatasaray’ın eski başkanlarından Faruk Süren yeniden aday olmayı düşünmediğini, “Taraftarın geri dön çağrısına kulak vermeliyim” diyen eski başkan Ünal Aysal’ın ise adaylığını koymaya hakkı olduğunu söyledi.

‘Ünal Aysal ile sık sık görüşüyoruz’

Star gazetesinde yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün olağan kongresinin Mayıs 2018’te yapılacağını hatırlatan Süren, “Gerçekten önümüzde uzun bir zaman var. Bir sene içerisinde neler olur bilemeyiz. Ünal Aysal ile sık sık görüşüyoruz doğru ama şartlara bakmak lazım, olayların ne şekilde cereyan edeceğini iyi izlemek lazım. Ünal Aysal başkan adayı olabilir, bu onun hakkı” diye konuştu.

‘Derin Galatasaraylılar beni istemez’

Süren, “Sizin geri dönme ihtimaliniz var mı?” sorusunaysa, “Ben yeniden başkanlığı şu şartlarda asla düşünemem, derin Galatasaraylılar beni istemez ama Ünal Aysal’ı isterler, destek verebilirler çünkü Aysal gerçekten bazı yanlışlar da olsa çok başarılı bir yöneticiydi” karşılığını verdi.