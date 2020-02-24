Başkale’de okullar 15 gün tatil edildi

İran’ın Türkiye’ye sınır Hoy kentinde dün sabah meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden ağır etkilenen Van’ın Başkale ilçesinde eğitime 15 gün ara verildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale’nin kırsal mahallelerinde depremde hasar gören okullara ilişkin, “Eğitimdeki birliği sağlayabilmek maksadıyla geçici olarak 15 günlük ara verildi. Ondan sonra genel değerlendirme yapılacaktır” dedi.
İlk tespitlere göre 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığını, 700’ün üzerinde ağır hasarlı yapının bulunduğunu hatırlatan Soylu, 2 bine yakın hayvanın da telef olduğunu kaydetti.
Dünkü deprem nedeniyle Van’da dördü çocuk, dokuz kişi hayatını kaybetmişti.