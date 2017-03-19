Başka topraklarda

Kenya’daki Amboseli Doğal Parkı’ndaki zebralar, yağmur yüklü bulutlara karşı sığınak ararken… (Reuters/Goran Tomasevic)
Yaramazlara biraz batar!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman İstihbarat Servisi (BND) Şefi Bruno Kahl, darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen’in bulunduğuna dair kanıt olmadığına yönelik sözlerine yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çanakkale’deki törenlerde kendisini karşılayan dört atın ikisinin Hollanda cinsi olduğunu öğrenince “Yavma yav” dedi.
‘Başkanlık sistemi’nin yılmaz savunucularından olarak bilinen AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, referandumda ‘Evet’ çıkmazsa, gelecek nesillerin ‘Hayır’ verenleri mezarında rahatsız edeceğini söyledi.
Avrupa Komisyonu 1’inci Başkan Yardımcısı ve Hollanda eski Dışişleri Bakanı Frans Timmermans, iktidarın referandum toplantılarının engellenmesiyle başlayan krizde Avrupa’ya ‘Nazi’ yakıştırması yapmasını, Türkiye’nin 2’inci Dünya Savaşı’na katılmamış olmasına bağladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, OHAL nedeniyle mağdur olduğunu söyleyenlerin başvurularını inceleyecek komisyonun bu hafta kurulabileceğini bildirdi.