Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Başka topraklarda

Kenya’daki Amboseli Doğal Parkı’ndaki zebralar, yağmur yüklü bulutlara karşı sığınak ararken… (Reuters/Goran Tomasevic)

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