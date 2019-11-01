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Yaramazlara biraz batar!

Başka dosya nedeniyle cezaevinden çıkmayacak: Demirtaş’a tahliye kararı

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, dört yıl sekiz ay hapis cezası aldığı dosyada tahliye edildi. Ancak HDP’li siyasetçi başka bir dosyada tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamayacak.

Fotoğraf: HDP

Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde bulunan Demirtaş, cezası kesinleşen davasında denetimli serbestlik başvurusu yapmıştı. Ancak Ankara başsavcılığı yeni bir soruşturma başlatmış, Demirtaş o dosyadan tutuklanmıştı.

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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre yargı paketiyle beş yılın altındaki cezalara Yargıtay yolu açılması üzerine avukatlar bir kez daha başvuru yaptı. Mahkeme, bu kez Demirtaş’ın tahliyesine karar verdi. Ancak Demirtaş, yeni dosyadan tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamadı.

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