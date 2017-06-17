‘Başka bir futbol’ masada: Maçlar 60 dakika, kaleciye pasın cezası penaltı 

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), maçların 60 dakikaya indirilmesinin de aralarında olduğu ‘devrim niteliğindeki’ kural değişikliklerini gündemine aldı.
AA’nın aktardığına göre Times’a konuşan IFAB Direktörü David Elleray, söz konusu değişiklik önerilerinin yönetim kurulu tarafından değerlendirileceğini dile getirdi.
IFAB’ın görüşeceği kural değişiklikleri şöyle;
1- Maçlar 90 dakikadan 60 dakikaya indirilecek. Topun oyun dışında kaldığı süre toplamı 60 dakikanın üzerine eklenecek.
2- Korner veya serbest vuruş kullanan oyuncular pas vermek zorunda olmadan topu kendileri oyuna sokabilecek.
3- Serbest vuruşlarda meşin yuvarlağın durması zorunluluğu ortadan kalkacak. Top hareket halindeyken de oyuna sokulabilecek.
4- Penaltı vuruşunun kaçması durumunda oyun durdurularak kale vuruşuyla devam edilecek.
5- Penaltı atışı öncesinde ceza sahasına oyuncu girerse gol kararı verilecek.
6- Penaltı çizgisi gerisinden kaleci vuruşu yapılması halinde topa önce defans oyuncusunun değmesi zorunlu olacak.
7- Ceza sahasında kalecilerin geri pası elleriyle kontrol etmesi penaltıyla cezalandırılacak.
8- Futbolcuların saha içinde hakemlerin otoritesini küçük düşürecek eylemlerde bulunması halinde takımlarına puan silme cezası verilecek.