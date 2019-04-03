BASK: Memur ve emekli için gerçek enflasyon yüzde 29.77

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK), gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının yılbaşından bu yana yüzde 10.1 arttığını vurgulayarak “Memur ve emekli için mutfaktaki yangın söndürülemiyor” dedi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün mart ayı enflasyonunun yüzde 1.03 olduğunu, yıllık enflasyonun yüzde 19.71’e yükseldiğini açıkladı.

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BASK harcamaların dörtte birini oluşturan gıda ve alkolsüz içeceklerde görülen yüzde 29.77 düzeyindeki yıllık enflasyonun memur ve emekli için gerçek enflasyon olduğunu vurguladı ve bunun yıllık enflasyonun 10 puan daha üzerinde olduğunun altını çizdi.

Memur ve emekli aylıklarının yüzde 25 ila 40’ının zorunlu mutfak harcamalarına gittiğini belirten BASK memur ve emeklilerin maaşındaki erimeleri şöyle aktardı:

12/1 derece ve kadrodaki bir hizmetlinin toplu sözleşme gereği Ocak ayında aylığındaki 113.81 TL’lik artışın 71.52 TL’si eridi.

9/1 derece ve kadrodaki bir memurun aylığında Mart ayındaki erime miktarı 76.64 TL.

7/1 derece ve kadrodaki bir öğretmenin aylığında Mart ayındaki erime miktarı 86.92 TL.

8/3 derece ve kadrodaki bir pratisyen doktorun aylığında Mart ayındaki erime miktarı 125.34 TL.

12/3 derece ve kadrodaki bir hemşirenin aylığında Mart ayındaki erime miktarı 84.09 TL.

1/4 derece ve kadrodaki bir mühendisin (büro) aylığında Mart ayındaki erime miktarı 133.14 TL.

BDDK: Milyoner sayısı iki ayda 3 bin 481 kişi arttı

BASK ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre 2019 yılının ilk ayında banka hesaplarında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısının iki ayda 3 bin 481 kişi arttığına dikkat çekti ve bu milyonerler arasında memur ve emekli olup olmadığının sorgulanmasını istedi.