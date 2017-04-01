Başını kapatmadığı için saçları kazınan çocuk ailesinin elinden alındı

İtalya’da Müslüman bir annenin başını kapatmayı reddeden 14 yaşındaki kızının saçlarını kazıması üzerine çocuk ailenin elinden alındı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Bologna’da yaşayan Bangladeş asıllı aile, kızlarının evde başını örtüğü ancak dışarı çıkınca örtüsünü çıkarttığını öğrendi. Bunun üzerine anne, çocuğun saçlarını tamamen kazıdı.

Okula da saçları kazınmış halde giden 14 yaşındaki çocuğun yaşadıklarını okul müdürüne anlatması üzerine müdür de olayı güvenlik güçlerine haber verdi. Devreye savcılık ve sosyal hizmet birimleri girdi.

Savcılık çocuğun ailenin elinden alınmasına hükmederken anne ve baba hakkında da kızlarına kötü muamelede bulundukları iddiasıyla soruşturma açıldı.

‘İslam’da zorlama olmaz’

Söz konusu haber İtalya’nın muhafazakar gazetesi Il Giornale’de ‘İslam’ın şiddeti’ şeklinde yer bulurken sosyal medyada da çocuğun ailenin elinden alınma kararı destek gördü.

Bologna kentindeki Müslüman cemaatin koordinatörlerinden Yassine Lafram, ailenin davranışının dini açıdan doğru olmadığını, İslam’da zorlamanın yer almadığını söyledi: “İslam geleneğinde her türlü zorlama, yapılan eylemi geçersiz kılar. İslam’ın şartlarının bireyin özgür iradesiyle yerine getirilmesi gerekir. Burada söz konusu olan din değil, bu vaka yanlış bir kültürel kodlamadan kaynaklanıyor.”