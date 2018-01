‘Basını en çok baskılayan liderler’: Erdoğan iki dalda ödüle layık görüldü

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’da duyurduğu ‘sahte haber ödülleri’nden ilham alarak ‘basını en çok baskılayan lider ödülleri’ dağıttı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iki dalda ‘ödüle’ layık görüldü.

Trump gelecek pazartesi günü saat 17.00’de ‘sahte haber medyası’ndaki ‘sahtekarlıkları ve kötü haberciliği’ ele alacak şekilde ‘yılın en sahtekar ve çürümüş medya organı ödülleri’nin sahiplerini açıklayacağını duyurmuştu.

I will be announcing THE MOST DISHONEST & CORRUPT MEDIA AWARDS OF THE YEAR on Monday at 5:00 o’clock. Subjects will cover Dishonesty & Bad Reporting in various categories from the Fake News Media. Stay tuned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Ocak 2018